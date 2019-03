Vieira diz que "os resultados estão aí" e faz promessa aos benfiquistas

Presidente do Benfica discursou na cerimónia de entrega dos anéis de platina e emblemas de dedicação aos sócios.

Luís Filipe Vieira considera que a estratégia definida pelo Benfica no que toca à aposta na formação já está a dar frutos e diz mesmo que "os resultados estão à vista". No discurso que abriu a cerimónia de entrega dos anéis de platina e emblemas de dedicação aos sócios encarnados, o presidente do clube da Luz reiterou o objetivo da "reconquista" na presente temporada.

"Em termos desportivos, este é o ano da reconquista. A estratégia e o rumo que definimos de aposta na formação como fator essencial da afirmação do projeto Benfica é a melhor solução tendo em conta a dimensão do nosso mercado. E os resultados estão aí, ver os nossos jovens chegarem à primeira equipa perfeitamente capazes de a integrarem é fruto de um planeamento e de uma visão que é a nossa principal aposta e que hoje nos permite olhar para o futuro com enorme confiança. Depois do histórico 'tetra' o nosso objetivo é enfrentar as dez finais que nos faltam com total humildade, concentração, ambição e confiança. Nesta fase, e até final da época, estou certo que uma autêntica onda vermelha irá acompanhar a equipa nos desafios que temos pela frente. O nosso Benfica está forte, unido e coeso. Temos obra e resultados para mostrar", afirmou Vieira, já no encerramento de um discurso em que destacou a saúde financeira das águias:

"Pelo quinto ano consecutivo, tivemos lucro, reduzimos o passivo, temos capitais próprios superiores a 100 milhões de euros e pagámos todas as nossas dívidas bancárias. A nível patrimonial estamos a avançar com a expansão do Seixal, com a construção do centro de alto rendimento, do colégio e do hotel Benfica, tornando o nosso clube como um dos mais bem apetrechados em todo o mundo", referiu o líder benfiquista, que deixou ainda uma promessa aos sócios encarnados.

"Num ano em que comemoramos o 115.º aniversário, damos novo passo no reconhecimento da sua importância, a titularidade do Estádio da Luz e da BTV, atualmente na posse da SAD, passarão na totalidade para o clube. Assim se devolve o Benfica aos benfiquistas, como prometi fazer na minha primeira candidatura. Prometemos e estamos a cumprir, e não ficaremos por aqui. Muito em breve anunciarei outras medidas que continuarão a devolver o clube aos benfiquistas. Entramos agora numa nova fase, novas metas exigem de nós ainda mais empenho, porque o pior que podíamos fazer seria dormir à sombra dos resultados já alcançados", rematou Luís Filipe Vieira.