Vieira comenta decisão de Jonas e aponta fator determinante

Jonas vai continuar a representar o Benfica

Luís Filipe Vieira comentou a permanência de Jonas no Benfica, mostrando-se feliz pela decisão do avançado brasileiro. "Uma ótima alegria para os benfiquistas. A continuidade de Jonas é uma ótima alegria para todos os benfiquistas. Tal como disse, desde o início que tudo fizemos para que ele continuasse connosco. E isso muito pesou na sua decisão", sublinhou o presidente do clube da Luz, em declarações ao site oficial.

Após uma série de conversas tidas nos últimos dias entre Luís Filipe Vieira, o avançado e o seu empresário e irmão, as partes foram estreitando os termos de um entendimento, podendo até o brasileiro vir a ser uma das soluções para o ataque do Benfica na deslocação à Turquia, terça-feira próxima, na discussão do apuramento para o play-off de acesso à Champions, com o Fenerbahçe.