Vieira colocou travão às intenções de Swansea e Nápoles no fecho do mercado

Empresário confirma nega do presidente aos ataques do Swansea pelo médio grego e do Nápoles pelo extremo luso.

A janela de transferências de janeiro encerrou sem que o Benfica tivesse reforçado o plantel sob o comando de Rui Vitória, tendo a opção diretiva passado apenas pelo corte no número de jogadores a trabalhar no Seixal. Seis elementos deixaram o grupo, mas mais dois tiveram, nas últimas horas, possibilidade de emigrar, mas Luís Filipe Vieira recusou aumentar o regime de emagrecimento e, nesse sentido, deu nega aos ataques de que foram alvo Samaris e Rafa.

Em cima da secretária do presidente das águias foram colocadas duas propostas, para o médio grego e para o extremo português, mas Vieira entendeu que as mesmas não encaixavam nas suas expectativas e, sobretudo, deixariam o plantel com armas em falta para a segunda metade do campeonato, considerando que isso poderia ter influência decisiva no ataque à conquista do pentacampeonato.

Samaris e Rafa não são opções habituais para Rui Vitória, mas são considerados importantes para o que resta da época

Certo é que já depois das saídas de Júlio César, Hermes, Pedro Pereira, Lisandro, Filipe Augusto e Gabriel Barbosa, sem que tivessem chegado substitutos, perder também Samaris e Rafa não estava nos planos encarnados. Daí a recusa às ofertas apresentadas por Swansea e Nápoles. "Confirmo essas propostas, mas o Benfica recusou-as", revelou a O JOGO o empresário César Boaventura, que intermediou a contratação de Gabriel Barbosa e a saída por empréstimo de Lisandro para o Inter.

No caso do grego, o Swansea propôs pagar 1,5 milhões de euros pelo empréstimo do médio, num negócio que incluía uma opção de compra obrigatória no final da época por dez milhões de euros, sensivelmente o que Samaris custou aos cofres da Luz. Por Rafa, o Nápoles despendia dois milhões de euros pela cedência temporária e ficaria com a possibilidade, facultativa, de contratar o extremo por 20 milhões de euros, ele que custou cerca de 16 às águias.