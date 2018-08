Vieira quer colocar Jonas acima de Ferreyra

O camisola 10 ainda não tomou a decisão sobre o rumo a dar à carreira, por ter em mãos uma oferta de 5,2 milhões de euros, mas já sabe que terá de assumir publicamente a intenção de deixar o Benfica.

Jonas está com pé e meio fora do Benfica, mas a decisão final do brasileiro ainda não foi tomada. O jogador e o seu irmão e empresário, Tiago Gonçalves, reuniram-se anteontem com Luís Filipe Vieira, mas ainda não há fumo branco porque várias premissas têm de ser cumpridas pelo goleador, que ainda tem em mãos a proposta de renovação apresentada pelo líder dos encarnados. Aliás, e segundo O JOGO apurou, há cerca de dez dias, Vieira ofereceu ao Pistolas mais um ano de vínculo ao atual, que expira no final da época, propondo-lhe um salário anual acima dos dois milhões de euros, superior ao que aufere o reforço Facundo Ferreyra (2,2 milhões), pelo que passaria a ser o jogador mais bem pago do plantel.

Porém, e depois de alegar que não se sentia com condições para dar o seu melhor contributo ao Benfica, Jonas fez saber a Luís Filipe Vieira que os árabes do Al-Nassr lhe oferecem um salário em torno dos dez milhões de euros por um contrato de dois anos. O presidente das águias demonstrou disponibilidade para abrir mão do goleador, mediante um encaixe de cinco milhões de euros para o Benfica, montante que ainda não deu entrada nos cofres da Luz. Segundo apurámos, o camisola 10 ainda perguntou se o Benfica aceitaria cobrir a proposta milionária dos árabes, algo que, segundo lhe comunicou Vieira, não encaixa nas possibilidades da SAD.

Vieira aguarda agora a decisão do jogador, mas desde que este assuma publicamente que a decisão de deixar o clube é da sua vontade, tendo ainda o clube comprador de pagar a transferência. Aliás, o próprio presidente deixou-o claro no final do jogo. "Jonas? Há muito ruído. Tem mais um ano de contrato. A massa associativa também concorda que é um dos melhores jogadores que tivemos nos últimos 20 a 30 anos. Queremos que se mantenha connosco, estamos disponíveis para renovar. Alguma dúvida têm de falar com o Jonas", disse à BTV.

Além de considerar importante a vitória de ontem, o líder das águias disse estar aberto a "alterações no plantel até ao final do mês". "Vamos falar com o nosso treinador. Não pensamos vender nenhum jogador, aquilo que foi preconizado com o nosso treinador está a concretizar-se. Temos um plantel bem consolidado, o objetivo é reforçá-lo. Pensamos conquistar todas as provas e ser primeiros novamente", avançou.