Vieira, as cartilhas e as acusações de censura: "Simões mentiu"

Presidente do Benfica respondeu às críticas de António Simões e falou sobre as alegadas cartilhas.

António Simões afirmou que há censura no Benfica, dizendo que nunca mais foi convidado para a BTV nem para a tribuna do estádio porque criticou Pedro Guerra. Isso aconteceu?

"Quem me conhece sabe que nunca fiz censura no Benfica, quase nem vou ao nosso canal. Não há um profissional do Benfica que diga que fiz censura. Simões mentiu e fico-me por aqui. Quando quiser ficar clarificado de vez, que venha falar comigo porque não falo disto na praça pública. Tem que respeitar o Benfica e todos os profissionais nesta casa. Nunca fiz censura, nunca deixei de o convidar. Se não ficou na fila da frente ficou na fila de trás. Eusébio só há um. Não admito que ninguém diga 'eu sou o Benfica'. Até hoje devo ter sido o único presidente que tem apoiado os ex-jogadores e estado perto deles. Tenho apoiado todos os ex-jogadores do Benfica. Não recebo lições nem de Simões, nem de nenhum atleta do Benfica, porque se há alguém que é humano e que está perto dele, sou eu. Nenhum clube em Portugal faz o que o Benfica faz em momentos difíceis que eles atravessaram. O senhor António Simões não tem o direito de fazer o que fez, manchando publicamente os nomes de profissionais desta casa. Não foi ele que ligou para mim, fui eu que liguei para ele, e até jogadores bem recentes me telefonaram a propósito disso".

Tinha conhecimento que a estrutura do Benfica distribuía kits de comunicação para os comentadores?

"Só há uma voz no Benfica: sou eu. Os comentadores do Benfica falam daquilo que tiverem de falar. Não ponho isso em causa. Luís Bernardo não faz isso, João Gabriel não fazia isso. Nem sei o que é a cartilha, relatórios não é comigo... Comentadores a receber comunicações do Benfica? É mentira".