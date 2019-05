Vieira aponta ao título europeu e vinca: "Foi a vitória da verdade desportiva"

Presidente do Benfica discursou no jantar comemorativo da conquista do 37º título nacional, no qual marcou presença todo o plantel e estrutura encarnada.

Luís Filipe Vieira reforçou a intenção de conseguir discutir um título europeu. Durante o jantar comemorativo do 37.º título nacional, o presidente dos encarnados reafirmou que o Benfica tem "uma das melhores escolas do mundo de formação de jogadores", caminho para o sucesso no Velho Continente.

"A conquista deste título foi também a vitória de um projeto, de uma visão e de um rumo que há uns anos defini como prioritário e como única forma de o Benfica, no futuro, poder competir com as principais equipas das 5 mais fortes ligas europeias. Estão assim criadas as bases para com a estabilidade e visão do projeto desportivo, solidez financeira, riqueza de recursos e competências técnicas, darmos um novo salto qualitativo e ganhar outra ambição em termos europeus", disse, agradecendo aos coordenadores, treinadores e responsáveis técnicos que trabalharam e trabalham no Caixa Futebol Campus.

"Os resultados estão aí em todo o seu esplendor, bastando ver os vários craques formados connosco, que brilham nos melhores campeonatos e no facto de, neste ano, verificarmos que sete dos nossos campeões vieram da nossa formação", sublinhou. Para o dirigente máximo das águias, esta é "uma vitória da verdade desportiva".

"O mérito é indiscutível, reconhecido, premeia o melhor futebol e a melhor equipa do campeonato", disse. Entre elogios a Rui Costa, Tiago Pinto, Domingos Soares Oliveira e toda a sua estrutura profissional, Vieira felicitou o treinador Bruno Lage." A forma como conciliou a aposta nos nossos jovens talentos com a qualidade e a experiência de outros jogadores do plantel, mas também a coragem, entusiasmo e determinação com que enfrentou este desafio, caraterizam uma força tranquila que merece um elogio muito especial", apontou.

A terminar, Vieira garantiu que o "futuro do Benfica está por muitos e bons anos garantido". "Para esse desígnio acredito que foi essencial nos momentos mais difíceis, ter tido o discernimento de conseguir manter a união entre todos os benfiquistas, sempre com o objetivo e preocupação maior e acima de tudo de defender os superiores interesses do Benfica. Afinal, a exemplo do que sempre procurei fazer nestes mais 15 anos de um percurso de que me orgulho e que estou certo os benfiquistas se reveem. Foi um ano em que demonstrámos que os momentos difíceis só serviram para nos tornar ainda mais fortes, mais unidos e mais coesos do que nunca", vincou.