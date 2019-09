Vieira admite falar com Varandas, mas com Pinto da Costa "não há condições"

Luís Filipe Vieira diz que não tem problemas em falar com o presidente do Sporting

"Prefiro não falar do FC Porto, não quero", concluiu Luís Filipe Vieira quando questionado sobre o estado das relações do Benfica com os rivais. "Neste momento, se as pessoas estiveram dispostas a dialogar, já canais próprios para o fazer. Com o Sporting acho que poderia mesmo falar com o presidente, do FC Porto não vale a pena estamos a falar. Por razões óbvias não há condições para falar com o presidente do FC Porto, mas com o presidente do Sporting há condições", disse na entrevista à TVI.

Luís Filipe Vieira falou também do momento conturbado por que passa o Sporting: "É muito mau, quem elegeu Frederico Varandas foram os sócios do Sporting num periodo muito complicado. Quando não há estabilidade é complicado. Ou há uma liderança forte ou nada funciona. Em primeiro lugar, a prioridade é criar estabilidade, senão é mau para o Sporting e para o futebol português. É muito má a situaçao atual, o Sporting deveria estar a competir com o Benfica e o FC Porto, a sério, e com o Braga."