"Venci dois ou três jogos e compararam-me a Mourinho. Fartei-me de rir"

Treinador do Benfica abordou as palavras do "Special One" sobre o dérbi com o Sporting e recusou comparações.

Antevisão do dérbi com o Sporting: "É um jogo que nos pode dar a oportunidade de discutir um título, estamos no intervalo, a vencer, com um resultado curto [2-1] e temos de estar ao nosso melhor nível. Penso que vamos encontrar um adversário muito competente, das melhores equipas em Portugal. Temos de dar o nosso melhor".

Evolução da equipa e preparação do dérbi: "A nossa construção passa por fazermos sempre o nosso melhor. De 3 em 3 dias temos de mostrar o que vamos fazendo. A equipa tem tido uma evolução e essa evolução nem sempre é progressiva. Quando chegamos e analisamos uma equipa olhamos sempre numa perspetiva de evoluir ao longo do tempo e simultaneamente não perdendo coisas que se vão tendo como garantidas. E ainda um fator de trocas que devemos fazer entre jogadores, que oferecem coisas sempre diferentes. Queremos sempre encontrar a perfeição da nossa dinâmica contra um adversário que tem as suas forças e fraquezas, neste caso particular com a eventualidade de apresentar um sistema diferente. Ultimamente tem jogado com três centrais. É isso que analisamos, que não queremos perder ao longo dos jogos e depois olhar para o adversário".

Forma de encarar o jogo: "A nossa forma de encarar os jogos nos últimos três meses é de verdadeiras finais e é assim que vamos encarar este jogo. Estamos a vencer e podemos ficar na disputa de um título. É um jogo de máxima importância e é assim que o vamos encarar".

Comparações com Mourinho: "É um facto, já tive a oportunidade de agradecer através do meu pai as palavras de Mourinho e concordo em absoluto. Não somos nós que fazemos essas comparações. Estamos sempre à procura de um próximo Mourinho, de um próximo Ronaldo... Quando cheguei ganhei dois ou três jogos e compararam-me logo ao Mourinho. Fartei-me de rir. Compararam o João Félix ao Ronaldo e também me fartei de rir. O mais difícil nesta profissão é vencer jogos, é muito difícil. Vencer consecutivamente ainda mais difícil. Vencer campeonatos consecutivos é só para quem é especial. No Mundo há dois ou três que fazem isso, um deles é Mourinho, por isso é que ele é o 'Special One'".