Vasco assina pelo Benfica e o irmão Gonçalo Paciência cita Saramago

Vasco Paciência deixou o Boavista e foi apresentado pelo Benfica.

O Benfica oficializou esta quinta-feira a contratação de Vasco Paciência, filho de Domingos Paciência. O avançado de 18 anos chega à Luz proveniente do Boavista, sendo que vai evoluir nas equipa de juniores, sub-23 e B dos encarnados. Vasco Paciência, filho do antigo avançado do FC Porto e irmão de Gonçalo Paciência, atualmente no Eintracht Frankfurt, assinou um contrato válido até 2023 com as águias.

Ora, Gonçalo Paciência reagiu ao anúncio nas redes sociais, citando Saramago. "Das habilidades que o mundo sabe, essa ainda é a que faz melhor: dar voltas", escreveu o internacional português no Facebook. "Muito orgulho em ti", acrescentou Gonçalo.

Depois de ter feito todo o percurso de formação no FC Porto, passando pelo Padroense, o avançado mudou-se para o Boavista no início da época, tendo realizado 12 jogos e apontado seis golos no Campeonato Nacional de Juniores. Quanto à seleção, Vasco Paciência estreou-se no início do 2019, tendo sido convocado para o estágio da equipa de sub-19.