O clima que o Benfica viveu em Tondela, depois das vaias e lenços brancos

Depois dos lenços brancos e vaias, os adeptos não pararam de incentivar durante toda a partida e, com o presidente Luís Filipe Vieira na tribuna, até se pediu a conquista do título.

A jogar sobre brasas, devido à série negativa de quatro jogos consecutivos sem vencer, o Benfica pôs termo a este ciclo e, desta vez, não houve contestação a Rui Vitória, que tem sido vaiado e não tem escapado aos lenços brancos por parte dos adeptos. O jogo até começou mal para as águias, mas o vice-campeão nacional não se pode queixar de falta de apoio em Tondela, porque, mesmo em desvantagem, os cânticos foram uma constante.

O ambiente de reconciliação entre equipa técnica/jogadores foi evidente no final do desafio, com incentivos após os aplausos dos jogadores no relvado pelo apoio manifestado. "Benfica, dá-me o 37", ouviu-se, numa alusão ao 37.º título nacional que as águias perseguem. Rui Vitória não foi assobiado quando o speaker proferiu o seu nome aquando do anúncio dos onzes e, já no exterior, até houve espaço para fotografias e autógrafos de alguns jogadores, que acederam aos pedidos dos adeptos, numa altura em que a chuva deixou de cair em Tondela.

A festa encarnada, que contou com a presença do presidente Luís Filipe Vieira na tribuna, só ficou manchada pelos excessos de alguns simpatizantes durante o desafio. Depois do golo do empate, acenderam-se várias tochas e, pouco depois, as mesmas foram arremessadas para o relvado, situação que motivou a interrupção da partida por dois minutos, sensivelmente. Quando Vlachodimos se preparava para bater um pontapé de baliza, os engenhos caíram junto do keeper grego e uma nuvem de fumo pairou sobre o Estádio João Cardoso.

Não Perca Vídeos Chuva de tochas interrompeu Tondela-Benfica Pouco depois do golo de Jonas, uma chuva de tochas caiu junto da baliza à guarda de Vlachodimos, lançadas para o relvado pelas claques do Benfica que momentos antes festejaram o golo do empate em Tondela

No segundo tempo, após o 2-1, outra tocha foi atirada para dentro das quatro linhas, desta feita, para junto do guarda-redes Cláudio Ramos. O jogo prosseguiu logo, dado que um bombeiro entrou no relvado para apagar e retirar a tocha.