Um a um do Benfica: o melhor e o pior na goleada em Munique

Um a um

André Almeida 4

Voltou a capitanear a equipa, mas teve tarefa complicada, já que Ribéry foi um quebra-cabeças. Muitas vezes sem conseguir travar as arrancadas do francês, levou a melhor num túnel que lhe fez no miolo. Aos 44", rematou com perigo, numa incursão na frente.

Conti 2

Pouco assertivo no modo como marcou Lewandowski e companhia. Consentiu espaços, como no segundo golo de Robben, e não meteu o pé várias vezes. Aos 34" até impediu que a bola chegasse ao polaco, mas voltou a pecar mais tarde no terceiro e quarto golos, repartindo culpas com o colega de sector.

Rúben Dias 3

Tal como Conti, o jovem central errou na forma como deixou Lewandowski saltar para o cabeceamento que deu o 3-0. Contagiado pela má exibição dos colegas, acusou nervosismo e voltou a falhar no 4-1, mais uma vez no jogo aéreo.

Grimaldo 3

Noite negativa. Aos 13", esteve mal na marcação a Robben no lance do 1-0 e, pouco depois, "assistiu" o holandês, que não deu a melhor sequência ao lance aos 26". Impotente na defesa.

Fejsa 3

Exceção feita a uma ou outra bola ganha no meio-campo, evidenciou muitas dificuldades. Passivo no 1-0, repartiu culpas com Grimaldo no caminho aberto para Robben e no lance que origina o segundo golo falhou ao não conseguir levar a melhor sobre Lewandowski.

Gabriel 4

Sem alma no meio-campo. Faltou-lhe bola, apesar de ter tentado cumprir em termos posicionais.

Pizzi 3

Pouco inspirado, acumulou passes errados e não conseguiu ser o cérebro da equipa no meio-campo. Nota para um cruzamento perigoso aos 26", que "só" motivou canto para as águias.

Rafa 4

O extremo-direito não teve o rasgo que tem marcado as últimas atuações. Aos 23", lançado em velocidade, perdeu para Neuer, num lance que poderia ter originado perigo.

Cervi 4

Faltou-lhe capacidade para causar estragos sobre o flanco esquerdo. Raramente ganhou os duelos com Rafinha.

Jonas 5

Pouco apoiado na frente, foi forçado a recuar para tentar ter bola e desmarcar os colegas. Sensacional na forma sublime como isolou Gedson no golo encarnado. E aos 55", testou a atenção de Neuer com remate de meia distância.

Gedson 6

Muita determinação e entrega mal foi lançado para a segunda parte. Ainda motivou as tropas com o golo apontado a Neuer e não parou de batalhar no miolo.

Seferovic 4

Pouco fez na frente do ataque.

Alfa Semedo 4

Sem intensidade, o médio pareceu perdido em campo.



A FIGURA

Vlachodimos: 6

Voador grego fechou a baliza como pôde

Não foi pela exibição do guarda-redes que o Benfica foi goleado. Antes pelo contrário. O internacional grego pouco podia fazer nos golos sofridos e foi mesmo ele que evitou um desastre pior em Munique. Aos 19", defendeu com segurança o remate de Ribéry, esteve bem a sair da baliza aos 21", como se fosse um líbero, e voou diversas vezes para fechar a baliza, tal como aconteceu com Lewandowski, aos 23", e com Müller, aos 36", com uma grande estirada. No segundo tempo, voltou a ser eficaz perante Ribéry, que quase marcou aos 49". Em noite inglória e em que muito fez, mantendo a segurança mesmo com o avolumar do resultado, merecia melhor do quarteto defensivo das águias.