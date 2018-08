UEFA não deixa Slimani defrontar o Benfica

Fenerbahçe queria utilizar o ex-jogador do Sporting no jogo desta terça-feira, mas os regulamentos não permitem...

Os responsáveis do Fenerbahçe pretendiam utilizar a sua mais recente contratação, o avançado Islam Slimani, no confronto desta terça-feira frente ao Benfica, mas a UEFA não aceitou o pedido do clube turco.

Contratado há dois dias, o antigo jogador do Sporting só poderia ser utilizado no caso de constar da lista de 25 jogadores enviada para a UEFA antes do arranque desta 3.ª pré-eliminatória, algo que não aconteceu.

Apesar disso, o clube turco ainda solicitou uma autorização especial à UEFA, que indeferiu o pedido. Para além de Slimani, e segundo a imprensa turca, o Fenebahçe está interessado na contratação de mais um ex-sportinguista, neste caso Marcos Rojo, atualmente no Manchester United.