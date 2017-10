UEFA decreta um minuto de silêncio na Luz

Tal como aconteceu na noite desta terça-feira no jogo do FC Porto, a ideia é homenagear as vítimas dos incêndios em Portugal

A UEFA decretou que se respeite um minuto de silêncio, em memória das vítimas dos incêndios, antes do início do Benfica-Manchester United, da terceira jornada do grupo A da Liga dos Campeões. Já na noite desta terça-feira, no encontro entre os alemães do Leipzig e o FC Porto, do Grupo G da Champions, também foi antecedido de um minuto de silêncio.

Recorde-se que as centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 41 mortos e cerca de 70 feridos (mais de uma dezena dos quais graves), além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas, tendo o Governo decretado três dias de luto nacional, até quinta-feira.

Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande, em junho, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou 64 mortos e mais de 250 feridos.