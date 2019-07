Treino aberto do Benfica: tarjas, bancadas repletas e reforços

Milhares de simpatizantes dos encarnados aplaudiram os campeões nacionais e pediram o 38.º título nacional

À semelhança do que aconteceu na última pré-época, ainda com Rui Vitória, o Benfica abre as portas do treino aos adeptos e no Caixa Futebol Campus milhares de adeptos enchem as bancadas do centro de estágios do Seixal. No início do apronto, que começou ligeiramente atrasado (estava previsto para as 10h30), com os jogadores e equipa técnica perfilados no relvado, os apoiantes do campeão nacional aplaudiram e já pensam em nova conquista para a 2019/20.

"Rumo ao 38", é uma das tarjas levadas para o Seixal. "E o Benfica é campeão", "o campeão voltou" e "Benfica dá-me o 38" foram alguns dos cânticos entoados. Recorde-se que é a segunda vez que Bruno Lage abre as portas de um treino. No final da época transata, já tinha acontecido um treino aberto no Seixal. Os reforços Raul de Tomas, Chiquinho, Caio Lucas e Cádiz vão mostrar-se ao público afeto às águias.