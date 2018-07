Transferência de João Amaral para o Benfica volta a ser notícia

Procuradoria Geral da República confirma a existência de um inquérito que pode estar a investigar a transferência de João Amaral para o Benfica

O contrato de intermediação com vista à contratação de João Amaral pelo Benfica foi o mais recente a cair na internet, divulgado pelo blogue Mercado de Benfica, permitindo perceber que o processo avançou em maio de 2017. No referido documento, datado de dia 12 do referido mês, a SAD encarnada contratou a empresa Team of Future, gerida pelo agente Bruno Carvalho, para "promover e desenvolver diligências conducentes a assegurar um direito de opção na aquisição do jogador João Amaral", vinculado ao Vitória de Setúbal.

Essa opção foi, depois, assegurada no verão do mesmo ano, segundo já revelou o ex-presidente dos sadinos, Fernando Oliveira. Porém, o jogador apenas nesta pré-época foi oficializado pelos encarnados - que já o transferiram para os polacos do Lech Poznan -, já depois de a sua contratação ter estado envolvida em polémica, quando o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques assinalou o o facto de João Amaral não ter defrontado o Benfica no último jogo pelos sadinos (triunfo das águias por 2-1, no Bonfim), ligando essa ausência ao facto de já ser jogador dos encarnados. "É claramente para aproveitar fragilidade financeira dos pequenos clubes", disse em final de maio no Porto Canal.

Na mesma época, o extremo defrontou o Benfica em três jogos e falhou o referido.

Esta quinta-feira, a revista Sábado, cita uma fonte da Procuradoria Geral da República que confirma a existência de um inquérito que pode estar a investigar a transferênca de João Amaral para o Benfica. "O processo está em investigação e em segredo de justiça", refere a mesma fonte na notícia. Aliás, na última publicação do blogue Mercado de Benfica - nos últimos meses tem revelado várias caixas de correio de dirigentes do Benfica - é referido, sobre a transferência de João Amaral, que "corre termos no DIAP do Porto o inquérito com o NUIPC 602/18.9 JAPRT"

Sobre este assunto, o Twitter FC Porto Media aproveita para falar em "mais um processo crime. Esta gente está viciada na ilegalidade, nos esquemas irregulares, nas vigarices", poder ler-se no mais recente tweet.