Talisca prolonga contrato com o Benfica

Interessado em manter o futebolista de 23 anos, o Besiktas, com argumentos financeiros após a venda de Cenk Tosun para o Everton, está a discutir a transferência com os encarnados

Emprestado pelo Benfica no início de 2016/17 ao Besiktas, que acionou a opção para prolongar a cedência durante também 2017/18, Talisca tem brilhado com a camisola do campeão turco, despertando a cobiça de muitos clubes. Por isso, e tendo em conta que o contrato do jogador terminava no final da próxima temporada, os responsáveis encarnados asseguraram entretanto, sabe O JOGO, a renovação do vínculo, segurando o médio-ofensivo até 2021.

O futebolista de 23 anos chegou a ter várias afirmações polémicas ao serviço do Besiktas, confessando até à comunicação social turca a pretensão de não mais voltar à Luz, mas acabou por aceitar estender o seu vínculo por mais dois anos em relação ao contrato inicial - chegou proveniente do Bahia no início de 2014/15, tendo assinado então até junho de 2019.

Desta forma, o Benfica reforça o seu poder negocial em relação aos interessados na contratação do atleta, pois o facto de ter apenas mais um ano de ligação poderia ser utilizado como argumento de outras equipas para baixar o preço a exigir pelas águias. Um desses emblemas é o próprio Besiktas, que está interessado em assegurar em definitivo o seu contributo. E para isso discute nesta altura, segundo apurou o nosso jornal, a transferência com os dirigentes benfiquistas, estando ainda longe de um acordo. Reforçado com os milhões da venda de Cenk Tosun para o Everton (o avançado terá rendido 30 milhões de euros), o conjunto de Istambul colocou em cima da mesa, segundo a Imprensa turca, dez milhões, valor longe, porém, da opção de compra, fixada nos 25 milhões.