Talisca entre a exigência do Besiktas e a sondagem chinesa

O desempenho do médio-ofensivo ao serviço do Besiktas na última época e meia, quer no campeonato turco quer na Liga dos Campeões, tem vindo a aumentar a sua cotação internacional

O Changchun Yatai, clube da primeira divisão chinesa, está interessado em contratar Talisca e, sabe O JOGO, recentemente já sondou a possibilidade de tornar realidade esse desejo. Aliás, segundo foi possível apurar, chegaram mesmo a ser discutidos valores prováveis para o negócio, muito embora as partes não tenham conseguido atingir um entendimento. Nesta fase, e tendo em conta a cedência do médio ao Besiktas, há uma dificuldade extra: o emblema de Istambul apenas aceita deixar Talisca sair antes do final do empréstimo se, tal como o nosso jornal já noticiou, receber cinco milhões de euros em troca, compensando assim o valor pago por duas temporadas de cedência (quatro milhões, dois por cada época) e recebendo ainda um extra pela valorização que entende ter feito do jogador, pois considera que Talisca estava a perder valor quando deixou a Luz, no início de 2016/17.

O desempenho do médio-ofensivo ao serviço do Besiktas na última época e meia, quer no campeonato turco quer na Liga dos Campeões, tem vindo a aumentar a sua cotação internacional e, do mercado chinês, já não é a primeira vez que surgem emblemas interessados, existindo também em Inglaterra vários emblemas atentos à situação do atleta. De resto, o próprio Benfica tem sentido isso mesmo, razão pela qual garantiu a renovação do vínculo do atleta até 2021, reforçando assim o seu poder negocial, quer com o Besiktas, que tem opção de compra, quer com outros interessados.

Refira-se, ainda, que nos últimos dias a Imprensa turca garantiu que o Benfica teria oferecido Talisca ao Galatasaray, clube rival do Besiktas. Na presente temporada, Talisca leva já 27 jogos disputados, tendo apontado sete golos, registo mesmo assim abaixo dos 17 conseguidos em 2016/17.