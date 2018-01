Talisca e o ponto da situação: milhões de indemnização originam pressão em Lisboa

Luís Filipe Vieira exige ao Changchun Yatai a responsabilidade de assumir os cinco milhões de indemnização ao Besiktas.

Talisca pode render um encaixe milionário ao Benfica, pois o Changchun Yatai, da China, está preparado para chegar aos 30 milhões de euros pelo médio-ofensivo. No entanto, face à intransigência revelada por Luís Filipe Vieira, que exige ao emblema chinês a responsabilidade de assumir os cinco milhões de indemnização ao Besiktas - ao qual o atleta, que bisou no triunfo de ontem por 2-1 sobre o Kasimpasa está cedido -, as negociações prosseguem, com Carlos Leite, empresário do jogador, e emissários do Changchun Yatai a pressionarem em Lisboa.

Cedido ao emblema turco na última temporada e com renovação para a atual, o clube turco pretende ser ressarcido em cinco milhões de euros pela quebra do empréstimo antes do fim, o que lhe permite encaixar um pouco mais do que os quatro milhões pagos ao Benfica para ter o médio no seu plantel durante as duas épocas. Segundo apurámos, Luís Filipe Vieira apenas aceita encaixar 30 milhões de euros "limpos", tendo de ser o Changchun Yatay a assumir passar o cheque de cinco milhões aos turcos.