TAD revoga castigo aplicado a Rui Vitória

Treinador do Benfica foi expulso no jogo de 26 de janeiro de 2017, frente ao Moreirense.

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) revogou o castigo aplicado a Rui Vitória, na sequência da expulsão do treinador do Benfica, após o final do jogo com o Moreirense, das meias-finais da Taça da Liga da época passada - os encarnados perderam por 3-1 e falharam o acesso à final. O coletivo de juízes do TAD retirou o castigo de 15 dias de suspensão aplicado ao técnico português, mas manteve a pena de multa.

Recorde-se que Rui Vitória recebeu ordem de expulsão, depois de se ter dirigido à equipa de arbitragem liderada por Tiago Martins - e em especial ao árbitro assistente Hugo Miguel - no final do encontro. O treinador do Benfica acabaria por cumprir o castigo imposto pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, falhando um encontro na casa do V. Setúbal, que terminou com a derrota do clube da Luz por 1-0.