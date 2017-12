Taarabt renascido até já mexe com Espanha

Médio-ofensivo está, segundo a Imprensa italiana, na mira de Valência, Villarreal e Sevilha.

Em época de recuperação, Taarabt tem mostrado ao serviço do Génova algumas das qualidades que levaram o Benfica, assim como anteriormente o Milan (por empréstimo), a avançar para a sua contratação. De tal forma que o médio-ofensivo está a mexer até com o mercado em Espanha, onde, segundo revelou a Imprensa italiana, Valência, Villarreal e Sevilha estão a seguir atentamente as suas exibições.

Taarabt foi emprestado pelas águias ao conjunto transalpino até ao final de 2017/18, desde janeiro de 2017, com o Génova a garantir a opção de compra por uma verba a rondar os sete milhões de euros. E face à elevada produção apresentada, começam a surgir cada vez mais clubes a seguir o internacional marroquino. No entanto, o futebolista de 28 anos nem quer ouvir falar nesta altura de uma transferência, até porque está focado em completar a sua reabilitação futebolística e assegurar assim a presença no Mundial, que se realiza no próximo ano na Rússia, ao serviço da seleção do seu país - o atleta alimenta mesmo a expectativa de integrar já a convocatória do selecionador de Marrocos, Hervé Renard, para os encontros de preparação para a competição, agendados para março.

Tendo reconhecido já publicamente os erros cometidos no passado - saiu da Luz após diversos problemas disciplinares e mais tarde viria a tecer duras críticas a Rui Vitória, levando Luís Filipe Vieira a garantir que não mais voltará a vestir a camisola do Benfica - e garantindo estar agora concentrado em mostrar em campo o seu potencial, Taarabt assumiu que a conversa no início da temporada com Davide Ballardini, técnico do Génova, que após diversas ameaças e críticas decidiu dar-lhe nova oportunidade, foi decisiva. E o médio-ofensivo tem correspondido à aposta, tornando-se uma peça fundamental na estratégia da equipa, que ocupa, ainda assim, apenas o 18.º posto na Serie A.