Taarabt: "Modric disse-me que eu ia jogar no Real Madrid ou no Barcelona"

Taarabt revelou também que era o ídolo de uma das estrelas do Manchester City.

A viver um bom momento de forma no Benfica, Adel Taarabt tem tido uma carreira de altos e baixos, mas muito por culpa própria, admite o médio. O marroquino contou que Luka Modric, antigo companheiro de equipa no Tottenham, lhe disse que um dia iria jogar no Real Madrid ou no Barcelona.

Em entrevista à Four Four Two, Taarabt abriu o livro, falou dos erros do passado e de uma revelação feita pelo croata: "Não gosto de dizer isto, mas eu era um jovem talento, muitos diziam que eu ia jogar no Real Madrid ou no Barcelona. Até o Modric me disse isso uma vez. Mas acabou por não acontecer. Não só por causa dos outros, mas também por minha causa"

Entre 2009 e 2013, Taarabt brilhou na Premier League ao serviço do Queens Park Rangers e era o ídolo de muitas crianças. Uma delas é atualmente um dos jogadores mais promissores do futebol mundial, Raheem Sterling, avançado do Manchester City.

"O Sterling enviou-me uma mensagem há uns meses. Vi uma entrevista onde ele disse que eu era o ídolo dele no QPR. Agora seria o Ronaldo ou o Messi, mas quando ele era criança via os meus jogos", contou o futebolista das águias.

O médio, 30 anos, leva sete jogos pelo Benfica nesta temporada.