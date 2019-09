Taarabt e a mudança no Benfica: "Já não posso driblar tanto"

Médio está ao serviço da seleção marroquina e abordou as novas funções no terreno

Taarabt regressou à seleção marroquina mais de cinco anos depois e deverá voltar a ter minutos esta terça-feira no encontro particular com Níger. O médio, que foi ovacionado de pé pelos adeptos marroquinos na anterior partida com o Burquina Faso, explicou que está "feliz" com esta convocatória e abordou a mudança no estilo de jogo.

"Deve-se ao treinador do Benfica, que decidiu colocar-me mais recuado no terreno. É verdade que agora jogo de forma mais simples e não posso driblar em demasia", referiu.

O marroquino disse ainda que teve uma conversa com o selecionador Vahid Halilhodzic, de forma a esclarecer todo o passado recente, ele que foi recuperado por Bruno Lage na época passada. "Ele não me conhecia pessoalmente e interpretava mal as coisas que se diziam, do bom ao menos positivo. Sem problema, disse-lhe que darei tudo pela seleção," vincou.

Recorde-se que o selecionador dissera que estava habituado a ver Taarabt "com uns quilinhos a mais" e mais adiantado no terreno. O técnico bósnio afirmou também que ainda faltava capacidade de explosão e rapidez ao médio encarnado.