Sucessão de Grimaldo preparada: Koutris está na mira

Jogador de 22 anos, que também pode alinhar em posições mais avançadas do terreno, é internacional sub-21 grego e esta temporada até já defrontou o Sporting na Liga dos Campeões.

Leonardo Koutris, lateral-esquerdo de 22 anos que alinha no Olympiacos, está na mira do Benfica. Segundo O JOGO apurou, o defesa internacional grego pelas seleções jovens agrada aos encarnados que procuram soluções para a próxima temporada. Nesse sentido, Koutris é visto como um potencial sucessor de Grimaldo, cuja saída para o Nápoles no final da presente época está alinhavada.

O internacional sub-21 grego também pode alinhar em terrenos mais avançados, como médio-esquerdo, e é um jogador de propensão ofensiva, característica importante no estilo de jogo praticado pelo Benfica. A cumprir a primeira temporada no Olympiacos, o jovem defesa encaixa, por isso, no perfil pretendido pelo treinador Rui Vitória para o lado canhoto da defesa e já foi observado pelo emblema da Luz em alguns jogos.

Lateral do Olympiacos agrada aos encarnados e perfila-se como possibilidade para suceder a Grimaldo

Habitual titular do crónico campeão helénico - participou em 28 desafios, tendo apontado um golo e realizado duas assistências -, Koutris até já passou pelos relvados portugueses recentemente. Adversário do Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões, por ocasião da deslocação do Olympiacos ao Estádio José Alvalade, Koutris foi o dono da lateral esquerda no encontro que terminou com o triunfo leonino por 3-1. Já na receção aos leões, não saiu do banco de suplentes.

Natural de Ribeirão Preto, o jovem defesa é filho de pai grego e mãe brasileira e tem dupla nacionalidade. Viveu no Brasil até aos sete anos, mudando-se em definitivo para a Grécia com essa idade. Dos amadores do Niki Rodos, saltou depois para o Ergotelis, pelo qual assinou o primeiro contrato profissional em 2013. Seguiu-se época e meia no PAS Giannina, até despertar o interesse do Olympiacos que pagou cerca de 600 mil euros no último verão pelo defesa que está ligado aos gregos até junho de 2021.