Sousa Cintra chamado em defesa do Benfica

Encarnados contam com mais quatro testemunhos para vincar a tese de que é normal e habitual os clubes distribuírem ofertas, seja na forma de convites e bilhetes ou de produtos oficiais

O processo e-Toupeira avança segunda-feira com nova inquirição de testemunhas arroladas pelo Benfica. Entre os nomes que a juíza Ana Peres ainda irá validar para o próprio dia ou seguintes, estarão os quatro seguintes da lista de 17 avançadas pela SAD benfiquista na requisição da fase de instrução. E a ordem então apresentada inclui Júlio Mendes, presidente do V. Guimarães, António Salvador, líder do Braga, Sousa Cintra, ex-presidente do Sporting, e Nuno Gomes, ex-funcionário dos encarnados.

Tal como aconteceu com as três anteriores - Fernando Gomes, líder da FPF, acabou por ser dispensado -, Pedro Proença, presidente da Liga de clubes, Miguel Moreira, diretor financeiro do Benfica, e Luís Bernardo, diretor de comunicação das águias, as novas testemunhas apresentadas pela SAD procuram fazer valer o argumento de que as ofertas dadas pelo ex-assessor jurídico da SAD, Paulo Gonçalves, aos funcionários judiciais arguidos neste caso são práticas comuns no futebol. E, sobretudo, não têm como intenção funcionar como contrapartida pela obtenção de informações sobre processos em segredo de justiça.

Entre as testemunhas arroladas pelo Benfica e que segunda-feira poderão ser ouvidas em tribunal estarão ainda os líderes de Braga e V. Guimarães e o ex-dirigente Nuno Gomes

Esta estratégia tenta desmontar a acusação de corrupção ativa - além de um crime de recebimento indevido de vantagem e 28 de falsidade informática - que, no limite, poderá ter implicações a nível desportivo com eventual perda de pontos e descida de divisão. E nesta linha de defesa, os encarnados esperam ver a juíza Ana Peres optar pelo arquivamento da acusação à SAD benfiquista, decisão a tomar depois do debate instrutório que foi adiado de segunda-feira para o próximo dia 3.

"Não autorizei o meu nome como testemunha"

Sousa Cintra, antigo líder leonino que assumiu a presidência da SAD até à eleição de Frederico Varandas, ficou incomodado quando viu o seu nome incluído na lista de testemunhas arroladas pelo rival da Luz. "Embora seja amigo do presidente Luís Filipe Vieira, não autorizei o meu nome como testemunha do Benfica", informou a 4 de outubro.