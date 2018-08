Rui Vitória aborda o jogo com o PAOK e desvaloriza o ambiente que o Benfica encontrará no estádio do clube grego

Sobre o jogo: "O PAOK deve ter consciência que está a defrontar o Benfica, uma equipa que está a fazer golos em todos os jogos. No primeiro jogo ficou evidente a quantidade de oportunidades de golo que tivemos. A equipa do PAOK está a dizer a sua intenção, a nossa é que viemos cá com noção da dificuldade do adversário, mas também com a noção que somos uma boa equipa, que criamos várias oportunidades de golo e que temos capacidade de criar golos. Acho que vai ser um jogo empolgante, bem disputado e o aproveitamento das situações que vão surgir vão fazer a diferença."

Sobre Ramires: "Por norma, até qualquer jogador ser apresentado não falo sobre isso. Amanha há um jogo importante para nós. Questões que ainda não são definitivas não comento.

Tática e golos: "Estamos nestes jogos e os não oficiais praticamente da mesma forma no que respeita à abordagem do jogo. Não vou dizer aos meus jogadores para alterar a forma de jogar porque acreditamos no que fazemos. Temos tido vários tipos de oportunidades de golo, estamos preparados para as várias fases do jogo, sabendo que há momentos em vamos ter que defender, sabemos que vamos ter a bola noutros e vamos ter que ler a forma de jogar do adversário, sabemos haverá outros momentos em que seremos setas a apontar à baliza. Estamos, essencialmente, condcientes que é este o caminho, que estamos a fazer um bom trabalho e vamos à procura de ganhar aqui."

O ambiente: "Vamos encontrar um ambiente de que gostamos. São ambientes que estamos habituados, de estádios cheios. É também um jogo de Liga dos Campeões, que implica grande fair play e boa atmosfera. Vamos encontrar um ambiente que marca pela diferença, mas não é para nós nada de novo. Só para lembrar que o nosso estádio tem o dobro da lotação deste."

Sobre gregos e a Grécia: "Estamos satisfeitos com os jogadores gregos que trabalham connosco. E vou acompanhando os portugueses que jogam na Grécia. Há uma grande ligação entre Portugal e a Grécia, são dois povos parecidos. Mas amanhã cada uma das equipas vai defender as suas cores."