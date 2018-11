Simões reage à entrevista de Vieira: "Nunca menti no decurso desta controvérsia"

Antigo jogador do Benfica emitiu um comunicado na sequência da entrevista de Luís Filipe Vieira à TVI.

António Simões, antigo jogador do Benfica, emitiu esta sexta-feira um comunicado na sequência da entrevista concedida por Luís Filipe Vieira, que o acusou de ter mentido. "Nunca menti no decurso desta controvérsia. O meu comunicado transato, com todos os elementos factuais, cronologicamente desenvolvidos, é esclarecedor e irrefutável. Admito que o Presidente Luís Filipe Vieira possa ter inferido, a propósito de um contacto telefónico que tivemos, no final de dezembro último, que eu tenha dito que foi por minha iniciativa. Como se poderá ler, apenas disse que foi por minha iniciativa que critiquei a estrutura de comunicação do clube, em particular um comentador, que dias antes, na BTV, me havia destratado de forma que considerei inadequada e provocatória", garante Simões

Eis o comunicado na íntegra:

"Na sequência da recente entrevista do Presidente do Sport Lisboa e Benfica, na qual fui visado, sucederam-se, em número acentuado, os pedidos dos diferentes órgãos da Comunicação Social para que me pronunciasse. Sublinhado que, a partir de hoje, quaisquer que sejam os desenvolvimentos, dou a polémica por encerrada, considerando-a estéril para o nosso clube, apenas preciso, em defesa da minha honra, do meu benfiquismo e do esclarecimento de todos, o seguinte:

1 - Nunca menti no decurso desta controvérsia. O meu comunicado transato, com todos os elementos factuais, cronologicamente desenvolvidos, é esclarecedor e irrefutável. Admito que o Presidente Luís Filipe Vieira possa ter inferido, a propósito de um contacto telefónico que tivemos, no final de dezembro último, que eu tenha dito que foi por minha iniciativa. Como se poderá ler, apenas disse que foi por minha iniciativa que critiquei a estrutura de comunicação do Clube, em particular um comentador, que dias antes, na BTV, me havia destratado de forma que considerei inadequada e provocatória.

2 - Quanto a uma frase que proferi há tempos, "eu sou o Benfica", objecto de apreciação negativa por parte do presidente Luís Filipe Vieira, esclareço que não resultou de qualquer impulso egocêntrico ou delirante, de qualquer ímpeto de soberba ou arrogância. É uma frase que sempre utilizo, imodestamente válida também para mim, quando estão em causa pessoas cuja folha de serviços prestada ao Benfica se confunde com a própria Instituição. Por ironia, a BTV, na última semana, exibiu, várias vezes, uma entrevista minha, na qual, ao lado de Luisão, eu me dirijo a ele, dizendo "tu és o Benfica". Como faço, para além de muitos outros, com José Augusto, Ângelo, Cruz, Mário João, Toni, Shéu ou Chalana.

3 - Jamais, em circunstância alguma, alguém pode dizer que, em termos públicos, proferi uma declaração ofensiva ao presidente Luís Filipe Vieira, que até é meu familiar, a qualquer atleta ou treinador do clube. Ao invés, sempre fui positivo nas minhas despesas públicas de comunicação ou não me impusesse sempre, nos últimos anos, o propósito de defender e até enaltecer o desenvolvimento impetuoso do Sport Lisboa e Benfica.

4 - As minhas críticas, sempre com o intuito de contribuir para a grandeza do clube, foram e são direcionadas para alguns funcionários (e não os confundo com a esmagadora maioria), que, do meu ponto de vista, envergonham a história ímpar e gloriosa do Clube.

5 - Reforço que a figura do meu querido Eusébio é inquestionavelmente única em todo o nosso historial. Recordo o discurso que fiz na cerimónia de transladação dos seus restos mortais para o Panteão Nacional. Nada nem ninguém se lhe aproxima, a não ser e apenas o próprio Sport Lisboa e Benfica.

6 - Doravante, sem perseguir qualquer objectivo de natureza pessoal, continuarei com abnegação a minha militância pela causa benfiquista, pelos seus nobres ideais, pelo seu futuro radioso.

Lisboa, 2 de novembro de 2018"