Shéu já não é o secretário técnico do Benfica

Secretário técnico do Benfica vai abandonar o cargo.

O plantel do Benfica despediu-se na sexta-feira de Shéu, antiga glória do clube que ocupava o cargo de secretário técnico na Luz. O antigo jogador, treinador e dirigente, de 64 anos, pediu para deixar as funções no dia em que completou 48 anos no Benfica, sendo que continuará ligado ao clube com outras funções.

A despedida a Shéu foi documentada pelos encarnados e partilhada nas redes sociais do clube, onde é possível ver uma homenagem do clube de sempre ao "senhor Shéu". "Agradeço em nome do departamento de futebol e do clube tudo o que deste e foste para nós", afirmou Rui Costa.

O capitão encarnado, Luisão, destacou a importância de Shéu no balneário. "Quando penso em mística, penso no que fez por nós, falando sobre o que é o Benfica e a grandeza do Benfica. Fica a gratidão", apontou.