Seferovic sobre Kovac: "Adapta a equipa às necessidades do jogo"

Avançado suíço trabalhou com o treinador do Bayern no Eintracht Frankurt

Desde o verão do ano passado no Benfica, Seferovic foi contratado ao Eintracht Frankfurt, clube alemão onde foi orientado por Niko Kovac, agora treinador do Bayern. "Será um prazer reencontrar Niko Kovac. O treinador do Bayern irá apresentar uma excelente equipa, sabe todas as nossas qualidades. Conheço-o há um ano e meio, é um técnico que consegue adaptar a equipa às necessidades do jogo, sabe lidar com os jogadores", descreveu o avançado de 26 anos que marcou 13 golos em 56 jogos pela Seleção da Suíça. "Estou seguro que Kovac vai apresentar uma boa equipa e nós vamos tentar contrariar o Bayern e dar o nosso melhor", prometeu, reagindo depois ao facto de ter sido titular em três jogos quando, à entrada desta época, não seria, teoricamente, opção prioritária do treinador Rui Vitória. "Aproveitei a experiência, estou satisfeito e vou dar o melhor em todos os jogos e o treinador é que sabe se devo jogar", disse.

Seferovic também comentou o facto de ter estado oito meses sem marcar. O autor de um dos quatro golos na Choupana, diante do Nacional, no dia deste mês, para o campeonato, marcar pela última vez, a 29 de dezembro do ano passado, para a Taça da Liga, em Setúbal. "Foi um alívio marcar um golo, mas também uma recompensa. O que interessa agora é sentir-me bem".