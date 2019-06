Seferovic elege troca de técnicos como a chave para o sucesso: "Com Lage senti confiança"

Classificando de "perfeito" o momento que vive na Luz, o camisola 14 garantiu ter crescido à medida que os golos iam entrando, ao ponto de ter deixado para trás velhos hábitos

Garantindo que a aventura no Benfica se tornou perfeita na segunda metade da temporada que agora findou, Seferovic lembrou os tempos de obscuridade vividos quando os encarnados ainda eram comandados por Rui Vitória e apontou a entrada de Bruno Lage como o momento que mudou a sua "vida".

"Nunca deixei de lutar por um lugar e acabei por me refugiar no trabalho. O que provocou a mudança foi a entrada de Bruno Lage no comando técnico do Benfica. Nessa altura, comecei, finalmente, a jogar com alguém que tinha confiança em mim. Ele optou por jogar num 4x4x2 com o João Félix nas minhas costas e tudo correu pelo melhor", afirmou o avançado do Benfica, em entrevista ao "Le Journal", da Suíça.

Abordando as exibições superlativas do seu jovem colega de ataque, Seferovic destacou o "enorme talento" de Félix e explicou que as características deste o ajudam a tornar-se mais letal nas áreas adversárias.

"O João Félix tem um talento enorme. Como ele também tem um perfil de camisola 10, costuma ir atrás buscar jogo. Dessa forma eu posso ficar mais à frente e focar-me na baliza", explicou o suíço.

Autor de 23 remates certeiros no campeonato, registo que o tornou no melhor marcador da competição à frente de Bruno Fernandes, Seferovic confessou aos compatriotas que o acumular de golos fez nascer um sentido de "matador", dando como exemplo o embate com o Feirense, logo após o seu casamento, celebrado em Cascais, dia 4 de abril.

"Dois dias após o meu casamento, entrei em campo, um defesa adversário corta a bola para os meus pés e eu marco. Não sei o que tem acontecido, mas, na maior parte das vezes, dou por mim a estar no sítio certo à hora certa", contou o avançado, referindo-se ao seu primeiro golo na vitória sobre o Feirense (4-1).

Por fim, o camisola 14 do Benfica também revelou que as boas exibições foram o melhor remédio para apagar alguns vícios do passado: "Acho que também estou mais calmo e deixei de perder energia a discutir com os árbitros, um mau hábito em que caía frequentemente."