"Se for 3-3 comprava já o resultado", admite Rui Vitória

O treinador do Benfica destaca que a equipa vai jogar para ganhar mas ficava satisfeito com o empate.

Rui Vitória comentou o ambiente que se vive no estádio do Fenerbahçe e admitiu que sairia satisfeito com um empate, mas ressalvou que o Benfica vai jogar para vencer.

"Essa questão das percentagens não se vê dessa maneira. São duas boas equipas, com muita experiência, nós também temos jogadores mais jovens mas já com alguma experiência na Liga dos Campeões. Equipas habituadas a jogar em estádios com ambientes mais fortes e intensos, o nosso estádio também tem esse ambiente, com mais de 50 mil adeptos, e também estamos preparados. Agora, se for 3-3 ficamos encantados e vamos satisfeitos, comprava já esse resultado, mas vamos jogar para ganhar", afirmou.

Quanto aos rumores que envolvem Rúben Dias e o Lyon, o técnico garante que todos estão apenas focados na Liga dos Campeões.

"Já estamos a falar em «terá dito», a falar em suposições... Feliz ou infelizmente, os nossos jogadores têm sido cobiçados ao longo destes anos. O jogador atual do Benfica está perfeitamente à vontade para lidar com estas situações. Se me fosse preocupar com isso... Jogadores são rendimento. O Rúben [Dias] e outros jogadores têm tido um rendimento e comportamento que não têm sido afetados com isso. A Champions e o jogo de amanhã é tão importante que o foco tem de estar todo aqui. É um jogo de Liga dos Campeões em que o pensamento de todos tem de estar direcionado para isso. Nada nos perturba. As questões coletivas são mais importantes que as individuais", continuou.

Rui Vitória abordou ainda o mercado de transferências e o suposto interesse do Benfica em Omur, do Trabzonspor.

"Em relação ao plantel, até dia 31 é possível haver entradas e saídas, mas é assim em todos os clubes. As pessoas que têm essa responsabilidade sabem perfeitamente as minhas ideias e estão bem definidas. O plantel não está fechado para entradas e saídas. Se vai ficar assim? Veremos, depende do que é o mercado e os momentos. Para qualquer clube como o Benfica o mercado nunca está fechado e vamos ver o que se vai concretizar até lá [ao fecho do mercado]. Vamos até ao final do mercado analisar o que é o melhor para o Benfica e para os jogadores. A minha visão é nesta perspetiva e cada um deles tem tido um comportamento muto bom nesse aspeto, uma excelente atitude. Temos de preparar uma equipa na máxima força mas às vezes tudo isto não é fácil de gerir. Mas o comportamento e rendimento tem-me agradado. Mas ainda não está resolvido fechado"

"Omur? Já é muita conversa paralela. Estamos na véspera de um jogo da Liga dos Campeões, o nosso foco tem de ser tão grande que esses assuntos passam para segundo plano, não quero desgastar nenhuma energia e por isso nem sequer vou abordar porque são aspetos acessórios. Só penso é no guarda-redes e nos jogadores todos do Fenerbahçe que nos podem criar problemas e temos de controlar", concluiu.