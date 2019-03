Samaris, o renascido: "Se eu não tivesse feito as coisas da maneira certa..."

Médio grego é hoje uma das peças importantes de Bruno Lage e marcou em Moreira de Cónegos.

Samaris apontou um dos golos do Benfica na vitória por 4-0 em Moreira de Cónegos, encontro da jornada 26 do campeonato. O médio grego passou por momentos complicados no clube, com poucos minutos, mas ganhou uma nova vida com a chegada de Bruno Lage ao comando técnico.

"Não muda nada em termos de comportamento. Tenho a certeza que todos os que trabalham para o Benfica sempre me respeitaram. A verdade é que me sinto bem e com o ritmo de jogo sinto-me melhor ainda. É continuar. Se eu não tivesse feito as coisas da maneira certa, acho que não estava agora em campo. Estou bastante feliz com o trabalho que fiz nos primeiros eis meses e com o trabalho que estou a fazer desde janeiro", observou

"Fizemos um bom jogo, fizemos um daqueles jogos que queríamos fazer. Os jogadores estão a desfrutar, conseguimos passar as ideias para o campo, conseguimos a vitória, saímos daqui felizes", disse o jogador sobre a partida. "Da nossa parte sabemos qual é o intervalo que temos. Não temos tempo para nos lamentarmos. Reagimos bem aos 120 minutos de quinta-feira. Mostrámos que somos profissionais. Agora vem aí a pausa para as seleções. Alguns vão descansar, outros vão para as suas equipas. Mas vamos em primeiro lugar", terminou.