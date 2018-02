Salvio vai falhar três jogos do Benfica

O extremo foi sujeito a uma artroscopia ao joelho direito, realizada na segunda-feira

O Benfica perdeu Salvio durante, pelo menos, três a quatro semanas. O extremo, que se lesionou frente ao Rio Ave, no passado dia 3, foi ontem sujeito a uma intervenção cirúrgica. Segundo revelaram as águias, o argentino foi alvo de uma "artroscopia do joelho direito, acompanhada pelo departamento médico do Benfica". De acordo com as informações oficiais, "o procedimento decorreu sem complicações, encontrando-se o atleta clinicamente bem".

O Benfica, pelo menos para já, não revelou qual o prazo previsto para voltar a ter Salvio apto a competir, mas O JOGO sabe que a estimativa aponta para daqui a um mês. A artroscopia, segundo foi possível apurar, visou apenas a limpeza do joelho direito do atacante, dado que não foi encontrado qualquer problema ao nível do menisco ou ligamentos, algo que, sucedendo, iria complicar bastante o processo de reabilitação.

Numa primeira análise, o Benfica falara de uma "síndrome femoro-patelar", explicando posteriormente tratar-se de uma "sinovite", ou seja, líquido sob o menisco, o qual agora foi retirado. Apesar da intervenção, Salvio já consegue caminhar, ainda que com cuidados redobrados, e espera-se que a inflamação diminua para poder começar o trabalho específico de recuperação.

O joelho direito de Salvio já foi cirurgicamente mexido em duas situações complicadas anteriores, relacionadas com roturas ligamentares, uma em agosto de 2013 e outra em maio de 2015, que forçaram o extremo a longas paragens, ele que já esteve a contas com outras lesões graves (ver texto à esquerda).

Além de Salvio, que já passou a noite em casa, Krovinovic foi também operado este mês - não voltará a jogar esta época - e Jonas sofreu uma entorse no joelho esquerdo e, como revelámos, só deve voltar a jogar em março.