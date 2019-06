Salvio mostrou pouco interesse, mas isso não impediu nova investida

Boca Juniors não desiste de contratar o internacional argentino do Benfica.

O Boca Juniors não desiste de Salvio. Apesar de o extremo já ter referido que neste momento a sua pretensão não é voltar à Argentina, o emblema de Buenos Aires mantém-se em contactos, prometendo tudo fazer para assegurar a contratação do camisola 18 da Luz. Até porque da parte do clube presidido por Luís Filipe Vieira receberam abertura para negociar. "Estamos a tentar contratar Salvio. Falámos com o Benfica, que não nos fechou a porta, e estamos a falar com o jogador", revelou à rádio argentina Fox Sports Nicolás Burdisso, manager do Boca Juniors, que procura reforços sonantes para a próxima época, depois de esta ter ficado aquém do que o emblema xeneize pretendia.

Salvio terminou a época fora das principais opções de Bruno Lage, razão pela qual as águias estão precisamente dispostas a discutir a transferência, até face aos 2,5 milhões de euros líquidos que o extremo aufere por ano na Luz. Apesar de publicamente não se ter mostrado seduzido com a possibilidade de regressar ao seu país, Salvio valeu nova investida por parte dos responsáveis do clube de Buenos Aires, que têm fortes argumentos financeiros - em janeiro admitiam pagar 15 milhões de euros por Acuña, do Sporting.