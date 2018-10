Salvio: o ídolo, um companheiro em destaque e ainda o melhor do mundo

O médio elogia ainda o compatriota Cervi e relembra os tempos em que era... avançado

Slavio concedeu uma entrevista ao sítio da UEFA, onde destacou o bom registo do Benfica na presente edição da Liga dos Campeões. "O balanço é muito positivo, preparámo-nos muito bem desde o primeiro dia. Treinamos muito para chegar a estes jogos em boa forma. Sabíamos que iam ser jogos muito difíceis, muito competitivos, mas preparamo-nos muito bem, construímos uma grande equipa e as coisas saíram como desejávamos."

O plantel dos encarnados acolhe uma pequena comunidade argentina. São cinco no total: Conti, Lema, Cervi, Ferreyra e o próprio Salvio, feliz por se sentir em casa. "Quando temos jogadores do nosso país sentimos uma maior proximidade, isso é bom, por isso fico contente por estarem aqui." E falou de um colega em particular. "O Franco Cervi é um grande jogador, gosto muito dele. É um atleta que trabalha muito para a equipa, mas também é muito forte individualmente, no um contra um. Estou muito feliz que nos possa ajudar, com as suas fintas, golos e e assistências, além de ser um grande futebolista, também é uma pessoa fantástica."

Agora a vez de falar dele próprio. Um regresso à juventude de Salvio. "O meu grande ídolo sempre foi o Riquelme, embora o meu estilo de jogo não seja parecido com o dele, mas sempre foi um jogador que admirei, era o meu ídolo. E eu? Sou um jogador vertical, um jogador que gosta de subir ao ataque e marcar golos. Antigamente, quando alinhava na Argentina e nas seleções jovens joguei a avançado, por isso gosto muito de estar no ataque e tentar fazer golos, mas o mais importante é ajudar a equipa."

O médio benfiquista releva-se entusiasmado por alinhar ao lado do craque do Barcelona, Messi "São momentos, oportunidades que temos de desfrutar. Estar como ele e aprender todos os dias. Tive oportunidade de estar muito tempo com ele no Campeonato do Mundo. É uma experiência única, um momento de aprendizagem, com ele estamos sempre a aprender, vemos coisas que mais nenhum jogador consegue fazer. Para mim, é o melhor do mundo."