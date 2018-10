Salvio chega aos 250 jogos: a estreia, o FC Porto e três jogos especiais

Argentino completou 250 jogos com a camisola do Benfica.

Há oito épocas com a camisola encarnada, Salvio leva já 250 jogos ao serviço do Benfica, já tendo celebrado a conquista de 13 troféus e apontado 60 golos pelas águias.

Em entrevista ao site oficial do Benfica, o argentino recordou a estreia pelo Benfica, em agosto de 2010. "No meu primeiro jogo pelo Benfica, sentia uma felicidade enorme pela estreia. Fazer parte de um clube tão grande como o Benfica já era o máximo. Lembro-me muito bem desse jogo. Pude jogar apenas uns minutos porque o guarda-redes Júlio César foi expulso, o Roberto teve de entrar e eu saí. Mas a recordação foi muito boa, porque tive uma estreia com o estádio cheio. Foi um momento muito bonito para mim. Tinha muitos sonhos para conquistar, muitas metas. Por vezes gostaria de voltar atrás e aproveitar de novo todos os momentos", afirmou.

A vitória no Dragão frente ao FC Porto, em jogo da Taça de Portugal a 2 de fevereiro de 2011, foi também recordado por Salvio. "Era um jogo de Taça, difícil como são todos os duelos com o FC Porto. Começámos a ganhar e lembro-me de festejar com o Javi García o seu grande golo de meia distância. Foi um dos jogos mais bonitos que fizemos no meu primeiro ano no Benfica. Jogar com o FC Porto era sempre muito especial, por se tratar de um clássico. Ganhar ali foi muito bonito", lembrou.

Questionado acerca de três jogos especiais pelos encarnados, Salvio salienta os jogos contra os rivais. "Um foi o primeiro jogo em Alvalade contra o Sporting. Marquei um golo e o Nico [Gaitán] outro. Também recordo uma partida contra o FC Porto para a Taça de Portugal, no Estádio da Luz. Ganhámos 3-1. Marquei o primeiro golo e, na segunda parte, o André Gomes fez um golaço. Lembro-me bem desse clássico porque era contra o FC Porto e a dada altura ficámos em inferioridade numérica. Com espírito ganhador, ultrapassámos todas as adversidades que se nos apresentaram nessa partida. Por último, o jogo da Taça de Portugal que ganhámos ao V. Guimarães. Marquei um golo de cabeça e pudemos festejar muito. Foi um jogo bonito, de muita luta, com um ambiente espetacular. Fizemos uma grande época", rematou.