SAD procura guarda-redes e Vlachodimos até pode ser vendido

Responsáveis encarnados pretendem um guardião mais experiente e com maior rotação para a próxima época.

O Benfica está no mercado, segundo apurou O JOGO, à procura de uma opção para reforçar a baliza a partir da próxima temporada. Atualmente com Bruno Varela, Svilar e Paulo Lopes às ordens de Rui Vitória e já com Vlachodimos contratado - como foi oficializado no relatório e contas do primeiro semestre de 2017/18 -, a SAD encarnada entende, no entanto, que é necessário garantir outra solução, mais experiente e com maior rotação.

Apesar da confiança e expectativa em relação ao futuro dos guardiões à sua disposição - Paulo Lopes termina contrato no final da época e deverá estar de saída -, os responsáveis benfiquistas pretendem oferecer a Rui Vitória outro jogador, já com créditos firmados e que seja capaz de assumir de forma indiscutível a baliza encarnada, sendo um garante de eficácia defensiva e de pontos.

Depois de ter contado com Oblak, Júlio César e Ederson como os últimos titulares entre os postes, o Benfica viu Bruno Varela assumir-se este ano, inicialmente ainda com o internacional brasileiro no plantel, como titular - estatuto que o camisola 1 apresenta nesta altura, após ter passado por um período complicado.

No entanto, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, e apesar da presença no onze, o guardião luso ainda não convenceu totalmente os responsáveis encarnados, tal como acontece com Svilar. As águias depositam fortes esperanças no guardião de 18 anos, apontando-lhe um grande futuro, traçado até já por José Mourinho, mas a resposta dada nos jogos realizados levou a SAD a entender que o jovem não está ainda pronto para assumir em definitivo a baliza do Benfica, precisando de um período de evolução.

Já em relação a Vlachodimos, o Benfica não fecha portas a uma venda caso surja uma boa oportunidade de negócio, até porque o guardião de 23 anos do Panathinaikos tem mercado e emblemas interessados, razão pela qual pode até ser vendido no verão.