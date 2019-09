SAD do Benfica pondera lugares de pé e aumentar lotação do Estádio da Luz

O Benfica já apresentou a questão "a quem de direito" e aguarda por uma resposta

O Benfica está a tentar aumentar a lotação do Estádio da Luz, que tem vindo a ter mais procura nos últimos anos. Domingos Soares Oliveira explicou a situação. "À medida que aumentámos os Red Pass e os lugares Corporate começámos a ter menos disponibilidade para sócios e adeptos. Hoje, os lugares pré-disponíveis para venda são inferiores a cinco mil por isso começámos a equacionar alternativas para aumentar a capacidade do estádio. E isso pode passar pela melhor utilização dos lugares que temos ou pela possibilidade de termos lugares de pé. Já endereçámos esta questão dos lugares de pé a quem pode autorizar a sua existência mas ainda não tivemos uma resposta positiva", explicou o administrador-executivo da SAD encarnada.

Sobre o naming, Soares Oliveira falou de dificuldades no processo e dureza nas conversas com parceiros internacionais. "Continuamos a discutir a venda do naming com mais de uma entidade, as conversações são muito duras e prolongadas mas mantém-se ativas. Os parceiros estão interessados mas não tem sido possível um acordo. Os parceiros são sempre duros e gostamos de pessoas combativas que partilhem os nossos valores, de forma profissional. Nove dos nossos dez principais patrocinadores são entidades internacionais e sabemos que, quando negociamos com eles, estamos a faze-lo com uma elite com grau de exigência como o nosso. Qual o valor exigido? Não falamos sobre valores neste momento", referiu o administrador.

Questionado sobre o naming do centro de estágios no Seixal, Soares Oliveira lembrou que a ligação à Caixa Geral de Depósitos termina agora e está em aberto um novo patrocínio, ainda sem data. "É uma situação que se vai manter no exercício de 2019/20, admito que possa haver alterações sobre isso mas não estamos a projetar nada de imediato", disse.