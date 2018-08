Rui Vitória sobre Ferreyra:

Rui Vitória falou sobre Ferreyra na antevisão do encontro frente ao PAOK.

Ferreyra: "Não estamos aqui com uma caçadeira apontada a nenhum jogador a dizer que tem de marcar um golo. Os golos têm aparecido de diversas formas e por vários jogadores, o que importa é que alguém os marque. Ferreyra há de ter o seu processo normal, ele dá-nos outras variáveis, outras coisas dentro do campo, com o tempo vai lá mas vai ser de forma natural".

Afirmações de jogador do PAOK sobre a menor dimensão do Benfica comparada com há alguns anos: "É evidente que o Benfica em 1966 foi campeão da Europa, esteve em várias finais, tinha uma dimensão enorme nessa altura. Nós registamos isso tudo mas não perdemos o sono. Isto é alta competição e temos de nos preocupar com pormenores que podemos controlar. Eu digo claramente que [o PAOK] é uma equipa de qualidade, temos de estar determinados, concentrados, criar problemas, esse é o meu foco. Se é 50 ou mais de 50 essas questões a este nível não me orientam. Os pormenores e a qualidade individual podem fazer a diferença".

Objetivos: "[PAOK] É o nosso próximo obstáculo, este mês tivemos oito jogos em variados contextos e se nos vamos estar a focar e a antecipar cenários antes dos jogos, esse não é o caminho correto. O que fazemos é pensar no próximo jogo. Daqui a três dias o próximo objetivo é ganhar ao Sporting, temos de pensar jogo a jogo. Como treinador o meu foco vai muito mais além do campo, tenho perfeita noção das questões de gestão. Mas o meu raciocínio tem de ser virado para como joga cada um dos jogadores, isso é com o que tenho de me preocupar".

Convocados: "O André Almeida [ausente do treino desta segunda-feira] teve essa indisposição mas vai estar convocado, vamos ver se até à hora do jogo melhora. Temos de controlar isto tudo, os jogadores têm períodos de recuperação muito curtos, temos de ter cautela com qualquer eventualidade. Não esteve no treino, mas vamos acreditar que vai estar no jogo. Jonas e Castillo não estão [convocados]".

Corchia: "Pode acrescentar uma alternativa à posição de lateral direito, com a lesão do Ebouhi ficamos mais limitados. Mas quando vamos buscar um jogador não quer dizer que vá jogar ou pelo menos jogar logo, não quer dizer que os que cá estão não prestam. É um campeonato longo, temos de ter alteranativas. Ele tem uma boa maturidade e capacidade para entrar rapidamente na equipa caso seja necessário. Mas não invalida todo o trabalho do André [Almeida], que espero que possa jogar. Não vem resolver um problema, quem vier vem como uma alternativa".