Rui Vitória: "Se calhar, o Vítor Oliveira é mesmo o treinador da moda"

Treinador do Benfica elogiou o trabalho do técnico do Portimonense na véspera do encontro entre ambas as equipas, no Algarve.

Elogios ao Portimonense e a Vítor Oliveira: "Vai ser um jogo difícil, os outros anteriores já foram e, agora, contra um adversário de qualidade, prevejo um jogo difícil. Está a passar uma fase boa, com bons resultados, com um trabalho que tenho de elogiar, porque é de todo o mérito o trabalho que o clube e o Vítor Oliveira têm realizado. Uma amostra clara dos jogadores que já estavam na II Liga e chegaram à I Liga e têm tido bom desempenho. E do próprio treinador. Fala-se muito do treinador da moda, e se calhar é mesmo o Vítor Oliveira. Não me custa nada elogiá-lo".

Número de jogos: "Já abordei essa questão várias vezes. Não há nenhuma tese que esteja carimbada que diga que jogar menos ou mais é a receita do sucesso. Basta olhar para o nosso passado recente. O Pizzi foi o melhor jogador do campeonato passado e fez 55 jogos. Não há essa receita clara. Um estado de forma não se vê por aquilo que os jogadores correm. Se me perguntarem se vai ser determinante como se gere um contexto ou outro, aí já é diferente".

Sobre o momento dos rivais: "Alto, alto alto... Crise e instabilidade? Isso não fui eu que disse. Não é o que se passa, por isso não vou elaborar a questão. O nosso foco somos nós. Não tenho autoridade para me meter nas questões dos outros clubes. O foco é o Benfica e ponto final. Daqui a bocado cria-se a ideia de que o Rui Vitória falou em instabilidade. Isso não é nada comigo".