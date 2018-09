Rui Vitória revela o que fez no último dia do mercado de transferências

Treinador do Benfica fez antevisão ao jogo com o Nacional, agendado para este domingo

Ficou aliviado com o fecho do mercado? Satisfeito com plantel? "O meu dia 31 de agosto ou 31 de janeiro são sempre dias muito tranquilos. Acabo por estar em casa a assistir ao que se passa nos outros clubes. No meu estava tudo resolvido. Não tivemos necessidade de resolver à última hora. Sabia que não ia sair nenhum jogador. Ficamos satisfeitos em manter estabilidade nas equipas. Quem representa este clube sai daqui valorizado. Temos um plantel valorizado, montado para trabalhar em todas as competições. Estamos satisfeitos com o que temos. Tenho um plantel equilibrado e com qualidade.

Lesão de Jonas: "Repare o risco que tenho em dizer que este jogador ou aquele tem esta ou aquela lesão. Diagnóstico é do departamento médico, tomara eu ter todos disponíveis. Jonas não está disponível, não sei quando vai estar. Fazemos o que temos a fazer. Não está em condições físicas. Mas não vou falar em gravidade. Não estudei medicina."

Seferovic passou à frente na luta pela titularidade? "Temos jogadores com características diferentes. No jogo passado entendi que o Seferovic seria útil para a equipa. Não é questão de passar à frente. Joga quem eu entendo, por dinâmicas e por aquilo que podemos passar ao adversário."

Castillo? "Não está ainda disponível"

Convocatória de Fernando Santos com muitos jogadores do Benfica: "Sinto orgulho e satisfação quando olhamos para o que vamos fazendo, verificamos que cada vez mais estão jogadores do Benfica, ligados ao Benfica, sabemos que nas seleções jovens há um lote maior de jogadores que passaram pelo Benfica. Estamos no caminho certo. Jogadores têm qualidade. Seleção vai ser composta por muitos destes jogadores. Muitos dos que passam pelo Benfica vão formar a equipa principal da nossa seleção."

Ciclo infernal: "Planeámos este início de época, este micro campeonato que termina amanhã, com objetivos claros. Tudo foi planeado ao pormenor para que a equipa tivesse resposta. Paragem é por uns dias e depois temos de mobilizar as tropas para um novo ciclo difícil. Há todo um trabalho para trás e tenho de dar mérito aos jogadores. Passando este período, que está no calendário, vamos preparar a equipa para um novo ciclo que aí vem."