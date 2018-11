Rui Vitória: "Reunião com o presidente? Fazemos isso todas as semanas"

Treinador do Benfica fez a antevisão do jogo de quarta-feira com o Ajax e comentou o momento menos positivo que as águias atravessam.

A série de três derrotas consecutivas do Benfica foi um dos temas centrais da conferência de imprensa de Rui Vitória, esta terça-feira, véspera da receção ao Ajax, em jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Questionado sobre os assobios e pedidos de demissão dos adeptos encarnados, o treinador virou o foco para a motivação dos jogadores e para a "seriedade" de trabalho do plantel, referindo que fala com Luís Filipe Vieira todas as semanas e que não houve uma reunião especial após a derrota com o Moreirense (3-1), no Estádio da Luz.

"Confirmo que me reúno com o presidente todas as semanas, não direi todos os dias porque às vezes ele não está no Seixal, mas reunimos mais do que uma vez por semana, assim como reúno com o diretor geral todos os dias e com o diretor de comunicação também... Reunimos e conversamos, como sempre. Da minha perspetiva, não há melhor do que enfrentar os problemas. Não sou pessoa de ficar resignada e de estar com fatalismo constante", afiançou Rui Vitória, que desvalorizou as críticas da bancada:

"Não vale a pena pensar em algo que não se controla", rematou.