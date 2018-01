Treinador do Benfica fez a antevisão ao jogo com o Moreirense e recordou lances polémicos do dérbi com o Sporting, com especial ênfase na alegada grande penalidade cometida por Coentrão.

Rui Vitória fez este sábado a antevisão ao jogo com o Moreirense e na conversa com os jornalistas voltou a abordar a arbitragem de Hugo Miguel no dérbi com o Sporting. O treinador do Benfica voltou a falar do papel do videoárbitro e recordou os lances polémicos, com especial destaque para a alegada grande penalidade cometida por Coentrão.

"Se há coisa que não sou é criança, não sou tonto. Aquilo que abordei no final do jogo, abordei para defender o Benfica e a minha parte. Como gente que está a viver no terreno, está na realidade do videoárbitro, alguém que me parece que pode colaborar. Nós que vivemos isto no dia a dia temos uma opinião com outra sensibilidade. O que transmiti não tem a ver concretamente comigo ou o Benfica, tem a ver com a realidade do árbitro. Vou repetir: não tenho nada contra o árbitro Hugo Miguel, Tiago Martins, Fábio Veríssimo. Hugo Miguel e Tiago Martins até já me expulsaram. Também quando me referi aos árbitros, referi-me em relação aos lances. Ver se repetem a análise, a decisão, se na próxima vez é igual. Aqueles lances foram de dúvida. A decisão dos jogos tem de ser dos árbitros. O grande problema que existe no VAR é simples: eu sou árbitro, há um lance rápido de decisão. Eu digo que aquilo até me parece penálti e deixo correr porque tenho uma pessoa lá em cima a ver, que tem um protocolo para cumprir. O que acontece é que o árbitro tem dúvidas e ficamos nesta zona cinzenta. A decisão dos jogos tem de ser dos árbitros, mas em consciência total. Se calhar, se o Hugo Miguel visse os lances na televisão tinha marcado um ou dois, no mínimo. A ideia que fica é que foi o VAR que acaba por dizer "não é penálti". . Os árbitros acabam por ter esta proteção de ter um colega que está lá em cima e decide", começou por referir.

"Vocês imaginam que aquela bola na cara do Coentrão, se fosse na cara não ficava marcado ou o jogador não estava no chão? O árbitro se tivesse decidido por si mesmo se calhar via que era penálti. Ninguém fica em pé num lance daqueles. A grande necessidade que há é clarificar. Não tenho nada contra Tiago Martins, Hugo Miguel. Sejam felizes, apitem como quiserem", completou.