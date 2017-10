Rui Vitória prepara Jonas e Jiménez para ligar a luz

Para atacar o Manchester United, Vitória planeia dupla que jogou de início só uma vez em dez jogos em casa na prova.

Rui Vitória prepara alterações na frente de ataque das águias. Frente ao Olhanense, o técnico lançou Krovinovic e Seferovic, mas para, esta quarta-feira, o mexicano Jiménez está na linha da frente para formar com Jonas a dupla ofensiva do Benfica na receção ao Manchester United. Para aquele que é um jogo crucial para as pretensões encarnadas na Liga dos Campeões, quase um tudo ou nada, a aposta em Jiménez no lugar que habitualmente Seferovic tem ocupado adivinha-se o cenário mais provável, embora poucas vezes o mexicano tenha sido, na prova milionária, o eleito para se juntar ao brasileiro: apenas jogaram juntos em cinco das 20 partidas da Champions que ambos poderiam disputar e apenas uma delas realizada na Luz.

Camisolas 9 e 10 somam cinco jogos juntos no onze: Basileia (2017/18), Galatasaray (dois), At. Madrid e Astana (todos em 2015/16)

A última vez que coube a Jiménez completar a dupla de ataque com Jonas na Liga dos Campeões até foi há pouco tempo, mais precisamente na visita das águias a Basileia. A pesada derrota na Suíça, por 5-0, o pior desfecho do Benfica no atual modelo da competição, deixou a dupla em branco, algo que também sucedera na anterior parceria num onze: em 2015/16, o Benfica ganhou por 2-1 em casa do Atlético de Madrid com Jiménez e Jonas como titulares, mas os golos pertenceram a Gonçalo Guedes e Gaitán.

Foi também nessa mesma temporada que a dupla agora projetada para o embate com os "red devils" esteve junta na Champions, mas, aí, com rendimento positivo. Na receção ao Galatasaray, as águias venceram por 2-1, tendo Jonas contribuído com um golo e Jiménez feito uma assistência; quanto ao jogo na Turquia, e apesar do desaire pelo mesmo resultado da Luz, o Pistolas foi o autor do passe para Gaitán marcar. Mas a mais bem-sucedida parceria dos dois atacantes na prova da UEFA foi mesmo na deslocação a Astana, a 25 de novembro de 2015. Muito embora os encarnados não tenham ganho (o jogo terminaria 2-2), Jiménez saiu de campo com um bis, assistido num dos lances por Jonas.

A possível aposta em Jiménez em detrimento de Seferovic para o jogo com a equipa de José Mourinho deriva, em parte, da queda a pique da produtividade do internacional suíço. Com um começo prometedor, somando cinco golos em sete jogos, Seferovic eclipsou-se nas últimas partidas. Em cinco encontros em campo, nem um golo do ex-Eintracht Frankfurt, incluindo a recente partida perante o Olhanense, da Taça de Portugal. Jonas tem vindo a recuperar de uma lombalgia e a ser preparado para amanhã, onde Rui Vitória espera ter o seu goleador [dez golos em 12 jogos] ao seu melhor nível. Com o apoio de Jiménez, que leva dois tentos em 412 minutos.