Rui Vitória passa Jesus nas derrotas e ainda outros registos do Benfica na Champions

Rui Vitória passou a ser o treinador do Benfica com mais derrotas na Liga dos Campeões (15), falhando os "oitavos" pela segunda vez seguida, desta feita caindo para a Liga Europa.

Agastados com a exibição e goleada infligida pelo Bayern, os adeptos encarnados não contiveram a revolta no final da partida e exigiram a saída de Rui Vitória do comando técnico. "Rui Vitória, c..., pede a demissão", gritaram, na altura em que a equipa agradeceu pelo apoio. Entre a assobiadela monumental, houve alguns lenços brancos, situação que não é nova para o técnico ribatejano, que passou a ser o treinador do Benfica com mais derrotas (15) em toda competição (Taça/Liga dos Campeões), à frente de Jorge Jesus (14).

O descontentamento e a saturação em relação a Vitória já tinham sido evidentes aquando das saídas de Jonas e Fejsa, momento pautado por assobios, contrastando com o apoio que os cerca de 2000 fãs encarnados deram durante o desafio, mesmo face ao volume de golos sofridos. E com os cinco tentos encaixados em Munique, as águias igualam um registo negativo com oito anos, no que diz respeito à média de golos permitidos nos primeiros 22 jogos da época. Com Vitória, já são 1,23 tentos sofridos, registo igual a 2010/11. Ainda em termos defensivos, o Benfica tem pecado muito na Champions: soma oito jogos seguidos a sofrer fora na prova, com seis derrotas, um empate e apenas um triunfo (AEK), batendo a série de sete jogos entre 2014/15 e 2016/17.

Com a goleada de ontem e o triunfo do Ajax, o Benfica cai pela primeira vez para a Liga Europa com Rui Vitória, que falha os "oitavos" da Champions pelo segundo ano seguido.