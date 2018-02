Rui Vitória: o momento do Sporting e a proximidade da liderança

Treinador do Benfica lançou o jogo frente ao Portimonense, marcado para as 20h30 deste sábado.

Fase menos boa do Sporting é positiva para o Benfica?: "Faltam 13 batalhas. De nada serve estarmos agora preocupados com o trabalho dos outros, o nosso foco tem de ser exclusivamente em nós. O trabalho dos outros é o trabalho dos outros. Em Portugal faz-se muito isto: uma equipa ganha um jogo e é a melhor, não interessando muito o porquê de ter ganho. Depois, uma equipa perde um jogo e está tudo mal... As equipas têm caminhos mais favoráveis e menos favoráveis e até ao final do campeonato a luta pelo ponto será difícil. Não mudamos o discurso pelos adversários terem perdido ou ganho, temos de olhar para nós. Os outros que pensem no trabalho deles. Nisso sou muito claro, porque isolo tudo o que seja para me desgastar a mim ou aos meus jogadores".

Proximidade do Benfica ao topo da tabela é motivação ou motivo de pressão?: "Pressão não acontece connosco. Não digo isto porque vos quero contar uma história, digo isto porque muitos dos meus jogadores já passaram por situações destas. Quando nos focamos no nosso jogo, no que temos a fazer, toda a ansiedade negativa é diminuída. Os meus jogadores olham para os jogos como os 90 minutos mais importantes do nosso dia. Já estivemos atrás e já estivemos à frente...".