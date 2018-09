Rui Vitória: "O campeonato não pode parar três vezes à conta da Taça da Liga"

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo entre o Benfica e o Bayern, Rui Vitória voltou a falar sobre as questões do calendário.

Ambição e objetivo para o Bayern: "São competições diferentes, a Taça da Liga e a Champions. Não têm muito a ver uma com a outra. O nosso desempenho nas pré-eliminatórias reside um opositor diferente. Estamos a falar de uma das equipas mais fortes da Europa. É o momento de enfrentarmos um adversário com muito valor, mas também com convicção. Vamos ter uma equipa difícil do outro lado, com jogadores muito experimentados. Estava a observar os jogos com o Bayern há uns tempos e amanhã [quarta-feira] estarão sete ou oito jogadores que estiveram nesse jogo. Grande estabilidade e grande experiencia internacional, mas é algo que não tira nada à nossa ambição. Amanhã teremos que defrontar este adversário, sabendo o que nos pode fazer e sabendo que temos de colocar o nosso futebol em campo".

Palavras de Kovac: "O meu colega conhece muito bem o Benfica e eu conheço muito bem o valor do Bayern e dos seus jogadores Amanhã, o que poderá fazer a diferença é sermos uma equipa personalizada, que acredita no que está a fazer. Ter a arrogância de querer ganhar o jogo. Arrogância no sentido positivo. Estarmos concentrados e sermos inteligentes. Requer níveis de concentração elevados e a tal abertura para os jogadores dizerem que querem jogar, que gostam de jogar este jogo e querem mostrar as suas capacidades. Há que aproveitar os erros que a equipa adversária poderá cometer".

Forma de jogar do Benfica: "Nós trabalhamos com ideias muito claras. É evidente que em qualquer jogo há lances que são construídos para controlar as virtudes do adversário. Não andamos a trabalhar há três anos com umas ideias para amanhã querermos impor outras. Do outro lado estará um opositor que nos fará ir para trás. Quem está a jogar a este nível tem que ter esta postura. Vamos ser perspicazes na hora de montar a equipa, mas não vamos mudar a nossa maneira de jogar. Podemos ser penalizados, mas também podemos sair beneficiados".

Sobre o calendário: "Dizem que temos de descansar para defrontar estas equipas. Não, muitas vezes o senso comum não está correto. Se estamos a falar de níveis de exigência muito elevados, temos que gerir. Ter os timings necessários para recuperar, mas jogar com regularidade. O nosso campeonato não pode estar três fins de semana parado para se jogar a Taça da Liga. Mas também não pode ter o processo que teve em agosto com as pré-eliminatórias. Em janeiro, estamos com uma carga enorme de jogos naquela altura. Há que olhar para isto e ver se estamos a fazer algo porque um pediu e o outro acha. Estas questões têm que ser colocadas em cima da mesa para estarmos representados da melhor forma no futebol europeu. Não estou aqui a lamentar-me. Temos que seguir algumas das regras implementadas nos outros países".