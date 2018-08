Rui Vitória: "Ninguém nos deu nada, a felicidade não cai do céu"

Treinador do Benfica mostrou-se muito satisfeito com a vitória obtida no reduto do Boavista (2-0), este sábado.

Análise do jogo e do resultado: "O resultado peca por defeito. Foi uma exibição quase perfeita, de grande qualidade. A tirar aquilo onde o Boavista é forte, nas segundas bolas, no jogo dividido. Tivemos acutilância ofensiva, mas também na disputa dos lances. Sempre a impor o nosso jogo no meio-campo do Boavista, a criar-lhe muitos problemas. Não demos referência, tivemos mobilidade. Fizemos uma exibição muito boa e resultado peca por escasso. Mostrámos uma disponibilidade para o jogo que me agrada muito. Parece que não jogámos para a Liga dos Campeões na terça-feira. Estou muito satisfeito".

Erros do Boavista e elogio a Ferreyra: "Os golos são importantes para a equipa toda. Ninguém nos deu nada, a felicidade não cai do céu, Ferreyra já merecia um golo, tem feito um trabalho de profundidade na frente, de desgaste dos centrais. Tem qualidade em todos os movimentos que faz e ficámos contentes pelo golo. Acima de tudo, pela qualidade coletiva, pelas dinâmicas que fomos criando".