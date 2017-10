Rui Vitória: "Não acredito em cópias"

Rui Vitória, treinador do Benfica, fez a antevisão ao jogo com o United. Falou de Lindelof e da tática do Liverpool.

Saídas de Ederson e Lindelof: "Vejo a saída desses jogadores com tristeza. Gostamos de trabalhar com jogadores jovens, de qualidade, mas vejo com alegria quando os vejo a brilhar, fico muito contente quando vejo jogadores do Benfica a representar os melhores clubes do mundo.. O Victor (Lindelof) é um jogador de qualidade, prevejo que seja um jogador de futuro para o Mourinho. É um jogador frio, competitivo e tem qualidade".

Tática do Liverpool, que empatou a zero com o United: "É evidente que olhamos para um conjunto de jogos. Não acredito em cópias. As características dos nossos jogadores são outras. O Mourinho conhece como poucos aquilo que se passa em Inglaterra e no campeonato português. Vamos olhar para as características e para o que a equipa do Mourinho fez em vários jogos. Temos pela frente um treinador que em termos de perspicácia e análise e muito forte".