Rui Vitória: "Na minha cabeça tenho as coisas perfeitamente arrumadas"

Treinador do Benfica comentou a derrota frente à Juventus, que aconteceu nas grandes penalidades.

Rui Vitória fez um balanço positivo da participação do Benfica na International Champions Cup. O treinador dos encarnados comentou a vitória frente ao Dortmund e a derrota frente à Juventus, ambas após a marcação de grandes penalidades.

"A equipa da Juventus criou-nos problemas e algumas variáveis que também era importante trabalharmos. A nossa primeira parte foi muito boa, com controlo do jogo e a fazer circular a bola. A segunda foi mais equilibrada, com o adversário a melhorar e o empate acaba por ser justo. Tendo em conta as condições, com algum calor, foi um jogo muito bom. Ficamos com uma grande satisfação por terminarmos aqui em Nova Iorque, junto dos nossos adeptos, e pela forma como fomos recebidos", afirmou.

A constituição final do plantel também foi abordada por Rui Vitória, que garantiu já ter as coisas "perfeitamente arrumadas". "Não vale a pena estar agora a falar nisso. Na minha cabeça tenho as coisas perfeitamente arrumadas sobre o que será a composição do plantel, mas o importante agora é analisar este jogo e o desempenho que tivemos. Há a consciência de que vamos ter de um mês de agosto importante e tivemos de acelerar processos, mas nunca descurámos aquilo que é o desenvolvimento de cada jogador individualmente. Vamos chegar às competições preparados para o que aí vem", rematou.