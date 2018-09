Rui Vitória: "Luisão vai ter novas tarefas que já não me dizem respeito"

Treinador do Benfica falou sobre a despedida de Luisão do clube e abordou a alegada insatisfação do jogador pelo estatuto de suplente.

Luisão: "Tenho a dizer que é uma referência do Benfica, foi no passado e continua a ser. Teve uma carreira lindíssima de 15 anos. Ontem assistimos a uma cerimónia, na minha perspetiva, de enorme significado, de um estádio inteiro com o jogador, o plantel com o jogador, tal como o nosso capitão merecia. Primeiro, parabéns pela carreira e desejo que a próxima etapa seja tão feliz como foi a de jogador".

Espera continuar a contar com Luisão noutras funções? "O que digo é que o Luisão vai ter umas novas tarefas que já não me dizem respeito. Aí terá de ser a direção a definir. O que digo sempre é que foi o nosso capitão, vai continuar a ser, agora com novas funções. Vamos ver quais são essas funções mas estará sempre connosco, começou a época connosco e fará parte do nosso grupo".

Notou insatisfação no jogador por não jogar? "O Luisão sempre foi um profissional de mão cheia, teve sempre a sua postura correta em tudo o que fez. Entre nós houve sempre uma relação clara e transparente, de muito respeito. Insatisfação não senti, nem dele nem da parte de outro jogador. Mais do que isso devo dizer que não vi uma homenagem com este simbolismo em mais nenhum lado, devo realçar a dignidade desta cerimónia, perpetuar a imagem do capitão e de um jogador que marcou o futebol português. Isso é mais importante do que uma insatisfação".